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Адвокат: украинские силовики не сообщают о поиске капитана "Норда"

11:38
  • пятница
  • 01 февраля 2019

К поискам пропавшего на Украине капитана подключился МИД России

К поискам пропавшего на Украине капитана российского судна "Норд" подключился наш МИД. Владимир Горбенко удерживался в соседней стране 10 месяцев и стал фигурантом двух уголовных дел. На связь перестал выходить неделю назад, хотя, по словам адвокатов, никуда уезжать не собирался. 1 февраля в Киеве назначены первые слушания, однако до сих пор непонятно, состоится ли задание, передает "ТВ Центр".

Подготовительное заседание по делу Владимира Горбенко назначено на 12 часов по Москве. Адвокаты готовятся к слушаниям, которые должны пройти в Оболонском районом суде Киева. Правда, скорее всего разбирательство вновь перенесут, если капитан российского рыболовецкого судна "Норд" не появится в последнюю минуту.

Владимира Горбенко ищут с прошлой субботы. Он пропал в Мелитополе. Родственники обзвонили морги и больницы – там его нет. Двоюродный брат, у которого жил россиянин, подал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Это стандартная процедура в таких случаях. Правда никаких масштабных поисковых операций на Украине не проводят.

Адвокаты считают, что за пропажей Горбенко могут стоять радикалы, спровоцированные украинской прессой, и спецслужбы, которые постоянно оказывали давление на задержанного крымчанина. Пока на официальные запросы правозащитников СБУ и Прокуратура не ответили.

"Официальной позиции украинских правоохранителей относительно исчезновения капитана мы на сегодняшний день также не дождались. О результатах проведения каких-либо поисковых операций силовики не информируют. Горбенко с момента задержания судна и до самого исчезновения находился под колоссальным давлением со стороны СБУ и прокуратуры. Мало того, что обычный работяга оказался вдали от родного дома и под круглосуточным наблюдением, так его при этом постоянно склоняли к признанию в том, чего не совершал", - сообщил адвокат Максим Могильницкий.

Владимира Горбенко удерживают на Украине 10 месяцев, с 25 марта прошлого года. Тогда украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно "Норд" с 10-ю членами экипажа на борту. Двое вернулись в Крым через Белоруссию, еще семерых обменяли в октябре. На Украине остался только капитан, против него заведено сразу два уголовных дела. Из СИЗО его отпустили под залог. Каждую неделю Горбенко ездил в Херсон отмечаться у следователя СБУ. Но с июня, по словам адвокатов, он свободный человек.

Обстоятельства исчезновения Владимира Горбенко выясняет российский МИД вместе с посольством нашей страны на Украине. К поискам подключился Крым. Ситуацию на контроль взяли в аппарате уполномоченного по правам человека на полуострове. Отсутствие Владимира Горбенко на сегодняшнем заседании суда позволит арестовать его на законных основаниях. Хотя в последнее время речь шла, о скором возвращении капитана на родину.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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