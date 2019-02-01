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В обход санкций: Европа будет торговать с Ираном без доллара

11:54
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Великобритания, Франция и Германия запускают новый механизм расчетов с Ираном

Великобритания, Франция и Германия запускают механизм расчетов с Ираном в обход американских санкций. Европейские и иранские компании планируют осуществлять все операции через специальное агентство без привязки к доллару. Соединенные Штаты в ответ угрожают серьезными последствиями за такое сотрудничество.

Инструмент поддержки торговых обменов - так можно расшифровать аббревиатуру ИНСТЕКС, под которой новая компания уже зарегистрирована в торговом реестре Франции. Задача акционерного общества - легальная торговля с Ираном. Изначально предполагалось, что механизм позволит Евросоюзу продолжить закупки иранской нефти, подпадающие под санкции США, но энергопотребители в Старом свете пока обходятся без восточных углеводородов. Потому перечень товарообмена сократился, передает "ТВ Центр".

Катализатором отношений с Ираном выступают Франция, Великобритания и Германия. Именно эти три страны приняли участие в создании новой торговой структуры, тем самым подтвердив приверженность иранскому ядерному соглашению, подписанному в 2015 году.

Для того,чтобы новая торговая структура заработала, соглашение о ее создании должно быть одобрено всеми 28 членами Евросоюза. Сомнений нет, что это лишь вопрос времени.

Об экономических инициативах Старого света быстро узнали за океаном. В прошлом году Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки, ввели против Ирана новые санкции и пригрозили европейским коллегам тем же, если они продолжат поддерживать восточного партнера. Американские аналитики, пытаясь сохранить лицо, предрекают маневру Евросоюза провал. В Штатах уже анонсировали новый пакет санкций, если европейцы не одумаются. 

Другие соображения у иранской стороны. В Тегеране заявили, что готовы сделать все для успешной работы новой системы, расчеты готовы вести в любой удобной валюте. Для своих компаний предложили собственный риал. И не исключили, что в перспективе к проекту могут подключиться неевропейские партнеры. 

Кристина Мамиконян, ТВ Центр.

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