"Можно накричать, ударить палкой": раскрыты методы работы Тутберидзе

Из-за этого от тренера уходят спортсменки

Бывший тренер фигуристки Александры Трусовой негативно высказался о методах работы Этери Тутберидзе. Ранее Трусова тренировалась у Тутберидзе. Александр Волков считает, что она излишне строга со своими подопечными и оказывает на них давление.

По словам Волкова, именно поэтому с Тутберидзе не работают взрослые фигуристки. "От нее мастера уходят. "КМСы" – да, класс! Но, на мой взгляд, она выжимает из них то, что может выжать. Из ребенка в 13-14-15 лет. И все. А дальше? Полина Шелепень. Юлия Липницкая. Полина Цурская. Евгения Медведева. Дарья Паненкова. А ведь и Паненкова достаточно неплохо в прошлом сезоне выступала. Но не выдержала. Я не знаю, по какой причине они уходят. Но значит причина какая-то есть. А взрослых спортсменов у нее нет", - цитирует слова тренера РИА Новости.

Он отметил, что в группе Тутберидзе есть тренер, который занимается обучением, а сама она давит на своих фигуристок. Несмотря на большую вероятность падения, из-за колоссального давления спортсменки выполняют все, что говорит им Этери.

"Она, мне кажется, просто давит. Но это мое личное мнение. Если перед вами сидит щенок, вы можете на него накричать, ударить палкой, и он подчинится вашей команде и будет сидеть. Или мишка в цирке. Почему? Потому что он вас просто боится", - сказал Волков.

Он добавил, когда фигуристки взрослеют, они перестают позволять Тутберидзе плохо с ними обращаться.