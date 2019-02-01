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Двойник Мадуро: Венесуэлу опутали фейковые новости

11:41
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Эксперт не исключил военный конфликт в Венесуэле

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили фейковые новости и то, как они запутывают ситуацию вокруг Венесуэлы. В студию к ведущему Алексею Фролову пришел один из невольных участников дезинформационной кампании - военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, которого украинские СМИ приняли за президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Несколько дней назад издания УНИАН и "Диалог.ua" сообщили о бегстве президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию. На такую мысль их навела шуточная фотография журналиста Семена Пегова с Леонковым. "Мадуро уже в Москве. Готовится к эфиру на одном из федеральных каналов", - написал тогда Пегов в Telegram.

"На Украине решили из этого сделать сенсацию. Абсолютно не проверив, не сравнив. Главное, есть Мадуро, есть какие-то там усы, как у Мадуро. Все.", - поделился своим мнением эксперт.

Всеми силами раздувают конфликт в Венесуэле Соединенные Штаты, тоже используя информационные ресурсы. Вашингтон заинтересован в смене власти в стране, поэтому выпускает новости о ЧВК, которые  якобы охраняют Мадуро, о самолетах, груженных золотом, уверен эксперт.

"Вероятность военного конфликта в Венесуэле существует. США не будут вмешиваться напрямую. Они как всегда попытаются создать третью силу, которая за них будет выполнять грязную работу. Реальный кандидат – это Колумбия", - сообщил Леонков.

Подробности об отношениях России и Венесуэлы и о роли Колумбии в конфликте смотрите в видео.

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Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества"
Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества"
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