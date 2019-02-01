Собчак показала изменившегося сына

Мальчик заметно вырос

Телеведущая Ксения Собчак показала подросшего сына своим подписчикам в Instagram. Она долгое время не публиковала фотографии сына.

Накануне Собчак выложила в инстаграм-истории видео, на котором отчетливо можно разглядеть лицо Платона. До этого момента телеведущая не показывала его крупным планом, снимала в профиль или со спины. Кроме того, она сильно затемняла снимки.

На видео Платон играет с косметикой и духами Собчак. Мальчик с интересом рассматривал флакон от парфюма, а затем посмотрел в объектив камеры и спросил у мамы, что это такое. "Духи, это мама душится", - ответила Ксения.

Телеведущая родила сына от Максима Виторгана в ноябре 2016 года. Она часто упоминала о том, что получает большое удовольствие от материнства.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями сына Платона в конце 2016-го. Телеведущая не раз признавалась, что по-настоящему наслаждается материнством.