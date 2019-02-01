Порошенко выставил на показ интимные отношения с женой

Президент не постеснялся публики

Петр Порошенко публично поздравил с днем рождения жену Марину. 1 февраля первой леди Украины исполнилось 57 лет.

Трогательное поздравление Порошенко разместил в Twitter. "Рядом с тобой, любимая, чувствую себя самым счастливым мужчиной на Земле. Бесконечно благодарен Господу за то, что встретил такую необыкновенную женщину – светлую, отзывчивую, мудрую и очаровательную", - написал он.

К посту президент Незалежной добавил фото, на котором нежно обнимает Марину на глазах детей. "С Днем рождения, моя единственная!" - говорится в сообщении.

Однако пользователи Сети не оценили душевный порыв Порошенко. Народ недоумевает, зачем президент выставил на всеобщее обозрение свои интимные отношения. Люди сочли, что Порошенко просто нашел очередной повод для пиара перед выборами.