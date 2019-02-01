Сенсационные данные о перевале Дятлова оказались банальной ошибкой

В год 60-летия трагедии прокуратура заново расследует загадочную смерть туристов

Генпрокуратура России опровергла версию о том, что о гибели группы Дятлова знали за две недели до обнаружения тел туристов. Ранее была найдена записка прокурора города Ивдель Василия Темпалова, в которой сообщал о том, что едет в Свердловск (ныне – Екатеринбург – прим. ред.) докладывать о гибели группы 15 февраля 1959 года, в то время как пустую палатку обнаружили 26 февраля.

Ведомство намерено заново расследовать гибель туристов группы Игоря Дятлова на Северном Урале в 1959 году. Всего существует 75 версий произошедшего, из них наиболее вероятны только три – все они связаны с природными явлениями.

"Криминал исключается полностью. Нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, в пользу этой версии. Это может быть лавина, снежная доска или ураган", - сообщил "Газете.Ru" официальный представитель ГП Александр Куренной.

Он подчеркнул, что спустя 60 лет после трагедии, только прокуратура может провести проверку - для всех остальных ведомств уже истекли процессуальные сроки. В марте на перевал Дятлова вылетят уральские прокуроры.

Гибель девяти человек произошла в ночь на 2 февраля 1959 года на горе Отортен при загадочных обстоятельствах. Позже перевалу присвоили имя студента, руководителя погибшей тургруппы Игоря Дятлова.