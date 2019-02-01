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Джоли закатила Питту публичную истерику

12:37
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Бывшие супруги поссорились в офисном здании в Лос-Анджелесе

Анджелина Джоли устроила Брэду Питту очередной скандал. Инцидент произошел на первой встрече экс-супругов за последние три года.

Папарацци засняли недовольное выражение лица Анджелины. Она активно жестикулировала. Брэд выглядел хмурым и поникшим. Вероятно Джоли была недовольна слухами о романе Питта и Шарлиз Терон, пишет портал Who.

Также на встрече присутствовала третья сторона. Скорее всего, темой разговора снова стала опека над детьми.

Накануне Питт и Джоли подписали соглашение. Отец получил половину от опеки. Однако в отношении него установлен испытательный срок, в течении которого все время, которое он проводит с детьми, за ним будет наблюдать видеокамера.

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