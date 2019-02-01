Большинство регионов России готово к переходу на "цифру"

Зрители получат 20 каналов в хорошем качестве

Очередной этап перехода российских регионов от аналогового к цифровому телевещанию начнется 11 февраля и займет полгода. В числе первых качественный сигнал получат Рязанская, Тульская, Пензенская, Ярославская, Ульяновская и Магаданская области, а также Чеченская республика. Зрителям станут доступны 20 телеканалов, раньше такое было возможно лишь по платной подписке.

Эта прогулка на почту для Софьи Урлапова вышла запоминающейся. Повод, да и компания, необычные: жительницу поселка Красные ткачи под Ярославлем сопровождают волонтеры Артем и Саша. Молодые люди помогают купить приставку к телевизору, которая позволит принимать цифровой сигнал вместо аналогового.

"Я сегодня пришла купить приставочку к телевизору. С девочками, с мальчиками, с волонтерами, они мне звонили. И я узнавала на почте, когда она поступит. И вот сегодня решила", - рассказывает Софья Дмитриевна.

Телевизор – не последней модели, куплен 15 лет назад, но настройка приставки стандарта DVB-T2 элементарная, занимает всего несколько минут. Тюнер нужен для моделей телевизоров, произведенных, в основном, до 2013 года. Для современных же образцов достаточно дециметровой антенны. Устанавливать помогают не только волонтеры, но и соцработники. Им поручено следить за тем, чтобы зрители, преимущественно люди пожилые, не стали жертвами мошенников.

"Помогаем бабушкам дойти до почты, выбираем с ними приставку. Затем Артем помогает ее подключить, потому что мы посещали семинары, где нас этому обучили. К нам обращаются, мы приезжаем и помогаем", - говорит волонтер Александра Строганова.

Малоимущим семьям власти регионов обещают возместить затраты на покупку тюнера.

"Приставки у нас продаются по 990 рублей. Наценка на них крайне небольшая, то есть мы их будем продавать ниже себестоимости, если необходимо. Потому что важно, чтобы у каждого жителя на селе было цифровое телевидение", - объясняет региональный управляющий УФПС Ярославской области Денис Филиппов.

Ярославская область в числе первых 7 российских регионов переходит на цифровое вещание. Пионерами "цифры" с 11 февраля также станут Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская области и Чеченская республика. Вторая телевизионная волна с 15 апреля затронет 20 субъектов Федерации, в том числе Москву. Остальные регионы "цифровизируются" 3 июня. Миллионы зрителей получат четкую телекартинку и звук. Разнообразные помехи – будь то снежинки или мерцание – канут в прошлое.

"Прежде всего, они получат 20 каналов вместо нескольких. В аналоговом формате никогда не было 20 каналов бесплатных для населения. Конечно, коммерческие операторы предлагают гораздо большие пакеты. Но всегда за деньги", - говорит руководитель пресс-службы Российской телевизионной и радиовещательной сети Игорь Степанов.

Переход на цифровое телевидение – общемировая тенденция. Но российская программа, она стартовала в 2009 году, самая масштабная на планете. Для ее реализации были построены около 10 тысяч объектов с передатчиками, треть из них - с нуля. Еще десять лет назад почти половина жителей страны могла смотреть в эфире не больше 4 каналов. Теперь же 98,5% россиян от Калининграда до Сахалина переходит к единому федеральному телестандарту. В первую очередь выиграют жители небольших сел, деревень и отдаленных районов. Впрочем, во время фактического перехода на "цифру" большая часть зрителей не почувствуют никаких изменений, потому что уже смотрит телевидение высокой четкости.

"Мы можем твердо сказать, что на сегодняшний день не только ни один из семи регионов первой очереди, которые отключаются 11 февраля не вызывают у нас ни малейшего беспокойства. Я могу также сказать, что наши постоянные контакты с 20 регионами второй очереди, которые отключаются 15 апреля, показывают, что подавляющее большинство из них уже готовы для полноценного перехода на цифру и отключения аналогового вещания", - говорит замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Помимо федеральных телеканалов бесплатным будет и один местный. Для него выделят 21 кнопку. Другие региональные программы можно будет продолжать смотреть в аналоговом формате.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".