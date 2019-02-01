Умерла звезда фильма "Кин-дза-дза!"

Актеру был 81 год. О причинах смерти не сообщается

Советский и российский актер Игорь Кан умер 30 января. За день до этого заслуженный артист России отметил свое 81-летие. О причинах смерти не сообщается.

Игорь Кан родился 29 января 1938 года. В 60-е годы трудился актером Алма-Атинского ТЮЗа, после работал в Русском театре Эстонии и на сцене Московского областного драмтеатра имени Островского, пишет НСН.

Игорь Кан сыграл роль Однорукого в советской комедии "Кин-дза-дза!", снимался в картинах "След дождя", "Вариант Омега", "Тактика бега на длинную дистанцию", "Комментарий к прошению о помиловании" и других.