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Умерла звезда фильма "Кин-дза-дза!"

12:57
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Актеру был 81 год. О причинах смерти не сообщается

Советский и российский актер Игорь Кан умер 30 января. За день до этого заслуженный артист России отметил свое 81-летие. О причинах смерти не сообщается.

Игорь Кан родился 29 января 1938 года. В 60-е годы трудился актером Алма-Атинского ТЮЗа, после работал в Русском театре Эстонии и на сцене Московского областного драмтеатра имени Островского, пишет НСН.

Игорь Кан сыграл роль Однорукого в советской комедии "Кин-дза-дза!", снимался в картинах "След дождя", "Вариант Омега", "Тактика бега на длинную дистанцию", "Комментарий к прошению о помиловании" и других.

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