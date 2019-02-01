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Говорит шепотом: новые данные о состоянии больного раком Юдашкина

13:19
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Модельер сильно похудел

Российский кутюрье Валентин Юдашкин появился на показе своей новой коллекции одежды. Однако с гостями он почти не общался.

Вместо него организацией мероприятия занималась жена Марина Юдашкина. Она угощала публику шампанским и десертами, а также поддерживала светские беседы.

Сам Юдашкин почти все время молчал, а если и говорил, то только шепотом. Более того, дизайнер заметно похудел и осунулся. В свои 55 лет стал похож на подростка, пишет сайт "Дни.Ру".

Однако он старался улыбаться на камеру. Причиной такого состояния модельера может быть онкологическое заболевание, которое Юдашкин долгое время скрывал.

Может быть, причина в онкологическом заболевании модельера, о котором точно стало известно не так давно. 

Слухи о болезни Юдашкина возникли еще в 2016 году, когда он не смог представить свою коллекцию на показе в Париже. О состоянии модельера долгое время не знали даже сотрудники его модного дома.

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Валентин Юдашкин
Валентин Юдашкин
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