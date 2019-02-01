Песков высказался о проданном золоте Венесуэлы

В Кремле о нем ничего не знают

Россия не имеет никакого отношения к продаже золота Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, операции с ним являются суверенным правом Каракаса.

Москва, подчеркнул Песков, не принимает участия в судьбе венесуэльского золота. В том числе, в качестве посредника по продаже драгоценного металла.

"Ни Кремль, ни правительство к этому никакого отношения не имеют. Я не располагаю какой-либо информацией, чтобы кто-то здесь имел к этому отношение", - приводит его слова агентство РИА Новости.

Ранее Reuters сообщал, что Центробанк Венесуэлы готов продать часть своих золотовалютных резервов Объединенным Арабским Эмиратам. На продажу могут отправить 29 тонн золота, за которое планируется выручить наличные в евро. Первую партию из Каракаса якобы отправили 26 января.

Позднее СМИ сообщили, что российский грузовой самолет якобы вывез из России в ОАЭ принадлежащее Венесуэле золото. Оттуда в столицу страны борт переправил наличные доллары.

31 января появлялась информация, что российский грузовой самолет совершил за месяц два рейса, вывозя из России принадлежащее Венесуэле золото. Его якобы доставляли в ОАЭ, где обменивали на наличные доллары, после чего валюта переправлялась в Каракас.