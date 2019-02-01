Общественники заинтересовались челябинским мусором

Активисты ОНФ проверили качество вывоза бытовых отходов

В Челябинске активисты Народного фронта проверили качество вывоза мусора с городских дворов. С 1 января за это отвечают региональные операторы, передает "ТВ Центр".

Волонтёры устроили рейд, откликнувшись на жалобы местных жителей. В обходе участвовал и представитель региональной компании по вывозу отходов. Горожане смогли задать чиновнику интересующие вопросы по реформе.

По новому закону, в России вводится раздельный сбор отходов, и изменения уже есть.