ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Общественники заинтересовались челябинским мусором

14:58
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Активисты ОНФ проверили качество вывоза бытовых отходов

В Челябинске активисты Народного фронта проверили качество вывоза мусора с городских дворов. С 1 января за это отвечают региональные операторы, передает "ТВ Центр".

Волонтёры устроили рейд, откликнувшись на жалобы местных жителей. В обходе участвовал и представитель региональной компании по вывозу отходов. Горожане смогли задать чиновнику интересующие вопросы по реформе.

По новому закону, в России вводится раздельный сбор отходов, и изменения уже есть.

Главное сегодня
Мусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.