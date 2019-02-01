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В Москве схватили похитителя убийцы Вороненкова

13:56
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Фигуранта дела об убийстве экс-депутата похитили в начале января возле кафе "Базилик"

Правоохранительные органы задержали в Москве подозреваемого в похищении Юрия Василенко – фигуранта дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.  
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Им оказался 35-летний житель Курской области. По данным источника агентства "Интерфакс", всего подозреваемых трое.

Похищение Василенко произошло вечером 10 января у кафе "Базилик". Неизвестные поместили мужчину в багажник автомобиля и скрылись с места происшествия. Позже стало ясно, что Украина считает Василенко фигурантом дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. У российского следствия к нему претензий нет.

Бывшего парламентария Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года на выходе из отеля в Киеве. Охранник экс-депутата успел ранить убийцу, который позже умер в больнице.

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