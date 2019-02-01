Видео с места обрушения входа в институт в Москве

Огромная конструкция буквально сложилась

В Москве рухнул навес над центральным входом в институт "Гидропроект" на Волоколамском шоссе. ЧП произошло минувшей ночью и благодаря этому обошлось без пострадавших, передает "ТВ Центр".

Конструкция внушительных размеров буквально сложилась. Скорее всего, крыша не выдержала тяжести снега. Причем еще накануне коммунальщики проводили уборку и обратили внимание, что крыша странно качается. Тогда было принято решение - оградить опасный участок.

Сейчас на месте работают экстренные службы. На разбор завалов может уйти до трёх-четырех дней. Также от здания идёт эвакуация припаркованных автомобилей.

"Сейчас будут привлечены необходимые силы, техника вы видите она подходит, соответственно все завалы сейчас будут оперативно удалены. Наша задача сейчас просто разобрать завалы, мы это сделаем и потом будет работать комиссия", - сообщил руководитель Департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.