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Собянин открыл круглогодичную ярмарку в Кузьминках

14:46
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Мэр отметил, что работать она будет не три, а шесть дней в неделю

В столице собрали лучшие фермерские продукты из десятка российских регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ярмарку в столичных Кузьминках, передает "ТВ Центр".

Для москвичей подготовлен новый формат торговли. Полюбившиеся ярмарки выходного дня теперь станут круглогодичными. Мэр отметил, что работать они будут не три, а шесть дней в неделю. А для того, чтобы всем было комфортно, построены новые теплые павильоны. Они рассчитаны на несколько десятков торговых мест, где можно приобрести свежие фрукты, овощи, мясо и рыбу. 

А за качеством продукции будут следить эксперты. Сергей Собянин подчеркнул, что такие ярмарки появятся не только в Кузьминках, но и в остальных районах города.

"Многие жители спрашивают, чтобы эти ярмарки работали не три дня в неделю и не несколько месяцев, а круглогодично и каждый день. Такие форматы начали появляться, например в Кузьминках. Такую ярмарку открываем сегодня. Все приспособлено для того, чтобы фермеры со всей страны приезжали и торговали круглогодично в хороших, комфортных условиях. Таких павильонов мы сделаем еще более десятка только в этом году. Постепенно, там где это можно, ярмарки будут превращаться в такие вот цивилизованные рынки", - сообщил мэр.

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