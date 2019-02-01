Где в Подмосковье посмотреть, как варят сыр

Журналисты составили "Сырную карту" региона

Новый интерактивный проект "Сырная карта" появился на сайте "Подмосковье сегодня". Он позволяет увидеть, где располагаются сыроварни, получить информацию о владельцах и фирменной продукции.

40-градусная жара и влажность 100% — в таких условиях работают истринские сыровары. Пока поспевает закваска, молоко уже прошло процесс пастеризации. Олег Сирота лично проверяет, готово ли зерно отправиться под пресс. После того, как сыр обрел округлую форму, его готовят к просолке.

В соляном бассейне сыр пролежит несколько дней, после чего его отправят в подвал. Здесь тщательно следят за тем, чтобы дозревание прошло правильно.

От 5 до 20 градусов температура в этих хранилищах – идеальная для вызревания сырного урожая. Здесь сыр хранится по несколько недель, а некоторые головки и вовсе лежат месяцами. Например, классический пармезан на полке лежит уже больше года. Его проверяют по всем итальянским правилам – с помощью молоточка.

Процесс производства можно увидеть, правда, из-за стекла и, конечно, купить всю продукцию. Ежедневно ее тут производят больше полутонны. И это не единственная сыроварня в Подмосковье. Журналисты даже составили специальную сырную карту, на ней уже 16 семейных предприятий.

"Все уже видели Красную площадь, все уже, наверное, побывали в Третьяковской галерее. А вот в подмосковных сыроварнях не бывали, как собственно говоря, делается сыр? Не многие это знают. Как выращивают поросят – знают, как куры несут яйца – тоже видели. А сыр что это такое? Своего рода, даже волшебство какое-то", - говорит главный редактор газеты "Подмосковье сегодня" Илья Попов.

Здесь говорят: "Сыр начинается с молока", причем, натурального, проверенного производителями. 50 сортов сыра – дело рук Джея Клоуза – американца, который бросил на родине все и приехал в Россию. В его сырах – смесь разнообразных приправ. Они дают особенный вкус. Но главное – не переборщить, в этом секрет. А заодно в чистом воздухе и обстановке. Его сыроварня – это небольшой домик, где всегда рады гостям. Авторы проекта считают, что такой экотуризм – перспективный.

Сами фермеры рады и считают, что "Сырная карта" сможет не просто рассказать обо всех изысканных сортах сыра и их качестве москвичам и жителям Подмосковья, но и проложить новые туристические маршруты. Кроме всего, это еще одна победа внутреннего рынка региона.

Елена Макарова, Виталий Мальцев, Игорь Константинов и Юрий Тимошин. "ТВ Центр".