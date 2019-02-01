Выставка "Гости из Неаполя" в Пушкинском музее: что посмотреть

Экспозиция будет работать до конца марта

В Пушкинский музей впервые привезли картины из богатого собрания итальянской галереи Каподимонте. Выставка небольшая, но зато в экспозиции только шедевры.

Всего один зал, восемь картин, и целая эпоха в искусстве. Эта небольшая выставка показывает, как развивалась итальянская живопись XVII века, в эпоху барокко. Особое удовольствие – подолгу стоять у каждого полотна, обнаруживать стилистические отличия и находки мастеров. Но главное, что каждая работа – это целая история.

Юдифь, обезглавившая Олоферна ради спасения своего народа — этот ветхозаветный сюжет остался на полотнах Караваджо, Рубенса, но у Артемизии Джентилески он обретает особую правдивость и драматизм. Удивительно, но свою самую знаменитую картину художница написала, когда ей едва исполнилось 20 лет. Ее интересует сам момент физической расправы – лицо Юдифи полно решимости, и в нём угадывается портретное сходство с автором.

Артемизия Джентилески впоследствии возвращалась к этому сюжету – она была востребованной художницей еще при жизни и стала первой женщиной, принятой в Академию изящных искусств во Флоренции. С детства работала в мастерской отца – одного из последователей Караваджо. Возникло даже целое направление "караваджизм": крупные фигуры на тёмном фоне, особый свет. Влияние Караваджо заметно и на других полотнах, привезённых из Неаполя: "Святая Агата" Франческо Гварино и "Ангел с игральными костями и туникой Христа" Симона Вуэ.

Также на выставке представлены работы мастеров итальянского барокко из коллекции Пушкинского музея. И это уже не первый совместный проект с итальянскими художественными галереями.

Выставка "Гости из Неаполя" будет работать до конца марта и станет своего рода подготовкой к масштабной выставке из коллекции неаполитанского Музея и Королевского парка Каподимонте, которая запланирована уже на следующий год. В планах Пушкинского музея и отдельный проект, посвящённый творчеству Артемизии Джентилески. Ведь в художественных собраниях России ее картины не представлены.

Полина Кастрицкая, Наталья Епифанова, Владислав Карташов. "ТВ Центр".