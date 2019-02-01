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Бывшую девушку хоккеиста Овечкина задержали после двух ДТП

14:18
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Фотомодель скрывалась от правоохранителей

Экс-возлюбленная хоккеиста Александра Овечкина Валерия Соколова стала виновницей сразу двух автомобильных аварий. В обоих случаях девушка скрылась с места ДТП.

Правонарушительницу разыскивали почти два месяца и задержали в аэропорту "Шереметьево". Истринский суд Подмосковья признал ее виновной и лишил прав на вождение автомобиля сроком на 18 месяцев по каждому правонарушению, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло 6 декабря прошлого года на трассе М9 "Балтия". Mercedes Соколовой столкнулся с машиной, которая двигалась попутно. Чтобы сбежать с места происшествия, фотомодель выехала на встречную полосу и снова врезалась в автомобиль, затем она продолжила движение и скрылась.

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Валерия Соколова
Валерия Соколова
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