Бывшую девушку хоккеиста Овечкина задержали после двух ДТП

Фотомодель скрывалась от правоохранителей

Экс-возлюбленная хоккеиста Александра Овечкина Валерия Соколова стала виновницей сразу двух автомобильных аварий. В обоих случаях девушка скрылась с места ДТП.

Правонарушительницу разыскивали почти два месяца и задержали в аэропорту "Шереметьево". Истринский суд Подмосковья признал ее виновной и лишил прав на вождение автомобиля сроком на 18 месяцев по каждому правонарушению, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло 6 декабря прошлого года на трассе М9 "Балтия". Mercedes Соколовой столкнулся с машиной, которая двигалась попутно. Чтобы сбежать с места происшествия, фотомодель выехала на встречную полосу и снова врезалась в автомобиль, затем она продолжила движение и скрылась.