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В деле Арашуковых появился очередной фигурант

14:37
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Следствие намерено ходатайствовать о его аресте

Следователи допрашивают нового фигуранта по делу о хищении более 30 миллиардов у "Газпрома" - исполнительного директора "Ессентукигоргаз" Алана Кятова.

После допроса СК намерен ходатайствовать о заключении Кятова под стражу, пишет РИА Новости.

Накануне суд уже арестовал на два месяца советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, директора "Газпром газораспределение Ставрополь" Игоря Травинова, его заместителя Николая Романова и директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных водах Гузера Хашукаева.  

Им вменяют мошенничество и участие в организованном преступном сообществе. Следственные действия продолжаются.  

30 января во время заседания Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Его обвиняют по трем статьям, среди них организация убийства. Сенатор арестован судом на два месяца.

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