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Рассмотрение дела капитана "Норда" перенесли из-за его пропажи

14:56
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Адвокаты россиянина считают, что к его исчезновению причастны украинские спецслужбы или радикалы

Слушания по делу капитана российского судна "Норд" перенесли на 13 марта. В суд Владимир Горбенко так и не явился. К розыску пропавшего без вести моряка подключился наш МИД и посольство России на Украине, передает "ТВ Центр".

Поиски идут уже неделю. Адвокаты утверждают, что уезжать мужчина не планировал и не исключают, что к делу могут быть причастны радикалы, спровоцированные местной прессой, и украинские спецслужбы, которые постоянно оказывали давление на задержанного крымчанина.

Прокуратура ведёт поиски Горбенко по статье "Умышленное убийство", при этом никаких официальных комментариев правозащитникам не даёт. Отсутствие капитана "Норда" в зале суда теперь позволит арестовать его на законных основаниях. Моряка удерживают на Украине уже 10 месяцев, на него заведено два уголовных дела.

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