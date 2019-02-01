СКР сделал заявление об убитом в украинской тюрьме россиянине

Валерий Иванов получил переломы четырех ребер и закрытую черепно-мозговую травму

Следственный комитет России считает, что смерть россиянина Валерия Иванова в львовской колонии носит криминальный характер. Лица, причастные к смерти 45-летнего россиянина, пока не установлены.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

О смерти Валерия Иванова стало известно в середине декабря минувшего года. В ЛНР заявили, что его избили охранники, а после бросили в карцер, где он и скончался.

Позже в МИД России привели данные вскрытия, которые показали переломы четырех ребер и закрытую черепно-мозговую травму. На Украине считают, что смерть россиянина наступила в результате несчастного случая. Заключенный хотел поменять лампочку, но не удержался на складной лестнице и упал, ударившись головой об урну.