Чем Россия ответит на "евроракеты" США

В России рассказали об ответе на действия США

Москва "довольно быстро" ответит на выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил бывший секретарь Совбеза России академик РАН Андрей Кокошин.

По его словам, у нашей страны имеются стратегические возможности для этого. "Убежден, что ответ в случае нового размещения "евроракет" Соединенными Штатами будет найден", - отметил Кокошин. В то же время он призвал уйти от цикла "действие - контрдействие" – это ведет к дестабилизации обстановки, передает РИА Новости.

Накануне заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон не достигли прогресса в обсуждении ДРСМД. Двусторонняя встреча состоялась в китайской столице.

Ранее Москва провела брифинг по крылатой ракете 9М-729, его организовали для иностранных военных атташе. Однако представители США его проигнорировали.