Сенатор Арашуков купил жене дружбу с московским бомондом

Что известно о супруге арестованного члена Совфеда

Вскрылись любопытные факты о жене сенатора Рауфа Арашукова, которого арестовали 30 января. Аида является модельером, и под брендом Araida она создает одежду для мусульманских женщин.

Заняться этим Арашукова решила пять лет назад. Супруг полностью помогал деньгами в ее начинании. Аида уловила современные тренды в моде. Рынок продаж модной одежды для женщин мусульманок растет. В частности, в 2018 году в мире покупатели потратили 254 миллиарда долларов на такую одежду. В России бренды мусульманской одежды есть у дочери Кадырова - Айшат, а также у Айзы Джабраиловой.

Но есть один факт, который может поставить в тупик – Аида не имеет профильного образования. Вместо этого она наняла известных модельеров из Объединенных Арабских Эмиратов. Они проходили стажировку в Лондоне и Милане, пишет KP.RU.

Это могло позволить жене сенатора начать новую жизнь – стать своей в светском мире Москвы. И она действительно подружилась со столичным бомондом. В 2015 году показ капсульной коллекции вечерних платьев для мусульманских женщин состоялся в Карачаево-Черкесии. Участие приняли певица Зара, телеведущая Эвелина Хромченко, Светлана Бондарчук, а также Ксения Чилингарова.

Жена героя дня - Аида Арашукова - владелица бренда Araida, который специализируется на мусульманской моде. Да и вообще подружка (возможно, с этого дня уже бывшая) едва ли не половины московской светской тусовки - в частности, Светы Бондарчук, Надин Оболенцевой и ко. pic.twitter.com/JF1qbhbt8E — Антуан Эго (@AntuEgo) 30 января 2019 г.

Дальше – больше. Мир моды признал Аиду. В 2016-м Арашукова получила премию "Золотой домкрат" как лучший женский бренд - открытие года. В 2018 году ее марка одежды стала победителем окружного этапа Национальной премии "Бизнес-успех".

И все деньги на модное увлечение Аиды ей давал муж-сенатор. По словам бизнес-консультанта Александра Вострова, только для того, чтобы запустить новый бренд, разработать и отшить коллекцию, воспользоваться рекламой и дистрибьюцией, необходимо, минимум, 50 миллионов рублей.

Кроме того, отмечается, что супруга Арашукова является и гендиректором Spa-отеля с коллекцией ретроавтомобилей в ауле Хабез, на малой родине Арашуковых. В 2019 году она уже намеревалась запустить франшизу и выйти на мировую арену.

Также она планировала открыть бутик в Столешниковом переулке. Но тут арестовали мужа. После этого она закрыла свой аккаунт в Instagram и написала девиз: "Оптимист видит удобную возможность в каждом бедствии; пессимист видит бедствие в каждой возможности".

Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации. Его обвиняют по трем статьям, среди них организация убийства. Его арестовали на два месяца.

Во время обысков в его доме обнаружили большую коллекцию холодного оружия народов Кавказа – сабли, кинжалы, мечи. При этом все они были инкрустированы драгоценными камнями. Кроме того, были найдены старинные награды, слитки золота и серебра, крупную сумму денег, большое количество техники – ноутбуки, смартфоны.