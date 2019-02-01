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Яркая комета появится в небе над Россией в феврале

15:19
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Она признана одной из самых быстрых

Комета, получившая название Ивамото, пролетит по российскому небу 12 февраля. Расстояние между ней и Землей будет в три раза короче, чем дистанция от Земли до Солнца.

Учитывая то, что свет кометы будет ярким, скорее всего, ее можно будет увидеть невооруженным глазом или с помощью бинокля, говорится в сообщении Московского планетария.

Наблюдать космическое представление рекомендуют за городом. Уличное освещение может сделать комету менее заметной. Лунный свет наблюдению за кометой не помешает, Луна будет относительно молодой.

В 2018 году россияне могли увидеть четыре кометы и звездопад.

 

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