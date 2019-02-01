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Что вытворяла Настя Рыбка в тайской тюрьме

15:56
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Стало известно о поведении Анастасии Вашукевичи в тайской тюрьме

В тюрьме Паттайи, где провела более девяти месяцев Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Вашукевич), остались недовольны ее поведением.  
Чем прославились Настя Рыбка и Алекс Лесли

Директор коррекционного департамента министерства юстиции Таиланда Нарат Саветсанан отметил, что девушка всячески игнорировала тюремные правила, несмотря на то, что к ней относились хорошо.  

"Сотрудникам тюрьмы неоднократно приходилось делать ей замечания. Это ее выводило из себя, и она начинала с ними пререкаться", - сказал чиновник, добавив, что такое поведение наблюдалось только у Рыбки. Саветсанан также опроверг информацию о том, что Рыбке создавались плохие условия содержания, передает РИА Новости.

Ранее Вашукевич рассказала, что многому научилась в тайской тюрьме и мечтает о кровати.

17 января Настя Рыбка и ее компаньон Алекс Лесли (Александр Кириллов) вернулись из Таиланда, где получили условные сроки за незаконное проведение секс-тренинга и нелегальную трудовую деятельность. Их задержали в аэропорту "Шереметьево" за вовлечение в занятие проституцией. Позже Рыбка и Лесли были отпущены под подписку о явке.

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