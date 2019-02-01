Что вытворяла Настя Рыбка в тайской тюрьме

Стало известно о поведении Анастасии Вашукевичи в тайской тюрьме

В тюрьме Паттайи, где провела более девяти месяцев Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Вашукевич), остались недовольны ее поведением.

Директор коррекционного департамента министерства юстиции Таиланда Нарат Саветсанан отметил, что девушка всячески игнорировала тюремные правила, несмотря на то, что к ней относились хорошо.

"Сотрудникам тюрьмы неоднократно приходилось делать ей замечания. Это ее выводило из себя, и она начинала с ними пререкаться", - сказал чиновник, добавив, что такое поведение наблюдалось только у Рыбки. Саветсанан также опроверг информацию о том, что Рыбке создавались плохие условия содержания, передает РИА Новости.

Ранее Вашукевич рассказала, что многому научилась в тайской тюрьме и мечтает о кровати.

17 января Настя Рыбка и ее компаньон Алекс Лесли (Александр Кириллов) вернулись из Таиланда, где получили условные сроки за незаконное проведение секс-тренинга и нелегальную трудовую деятельность. Их задержали в аэропорту "Шереметьево" за вовлечение в занятие проституцией. Позже Рыбка и Лесли были отпущены под подписку о явке.