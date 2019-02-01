ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пенсионерка купила икону в телемагазине и потеряла 43 миллиона

16:15
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Мошенники убедили женщину, что ей продали поддельную икону

В Белгороде 70-летняя пенсионерка купила в телемагазине икону за 50 тысяч рублей и попала в руки мошенников.

Икону женщина приобрела в 2012 году и все было хорошо, до тех пор, пока в 2017 году ей не позвонил незнакомец, который представился начальником отдела по возмещению ущерба управления финансового контроля, и не сообщил, что икона поддельная, пишут местные СМИ.

Злоумышленник также рассказал, что мошенники уже отбывают срок, а потерпевшей полагается компенсация, но, чтобы ее получить, нужно оплатить услуги адвокатов и комиссию. Доверчивая пенсионерка в течение полугода переводила злоумышленникам деньги, пока не поняла, что ее обману. Сумма перевода достигла 43 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. "В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Читайте также:
Главное сегодня
Верующие на службе в храме
Верующие на службе в храме
Кошелек
Кошелек
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.