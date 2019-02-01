Пенсионерка купила икону в телемагазине и потеряла 43 миллиона

Мошенники убедили женщину, что ей продали поддельную икону

В Белгороде 70-летняя пенсионерка купила в телемагазине икону за 50 тысяч рублей и попала в руки мошенников.

Икону женщина приобрела в 2012 году и все было хорошо, до тех пор, пока в 2017 году ей не позвонил незнакомец, который представился начальником отдела по возмещению ущерба управления финансового контроля, и не сообщил, что икона поддельная, пишут местные СМИ.

Злоумышленник также рассказал, что мошенники уже отбывают срок, а потерпевшей полагается компенсация, но, чтобы ее получить, нужно оплатить услуги адвокатов и комиссию. Доверчивая пенсионерка в течение полугода переводила злоумышленникам деньги, пока не поняла, что ее обману. Сумма перевода достигла 43 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. "В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.