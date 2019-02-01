Внук Пугачевой попросил денег у народа

Свою просьбу он опубликовал на странице в Instagram

Рок-музыкант Никита Пресняков обратился к своим фанатам. Его дохода не хватает для записи новой песни и съемок клипа. Артист попросил у подписчиков финансовую помощь.

Пресняков стал участником проекта, в рамках которого поклонники могут оказать материальную поддержку начинающим исполнителям. "Мы попали в чарт американского лейбла-платформы Younk и участвуем в Хит Фандинге! Его цель – собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос Анджелесе! С настоящими профессионалами! Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире! (орфография и пунктуация сохранены, - прим. ред.)", - написал Никита на своей странице в социальной сети.

Музыкант самостоятельно занимается продвижением своего коллектива MULTIVERSE. Дебютный альбом группы был записан за его счет. За помощью к Аллы Пугачевой он не обращался.