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"Адрес не подскажешь?": дети бизнесмена сделали ковер из 5 млн рублей

16:24
  • пятница
  • 01 февраля 2019

По словам детей, мама забыла закрыть сейф

Дети бизнесмена из Нижнекамска устлали пол в квартире деньгами отцами. Видео в своем инстаграме опубликовал сам мужчина, передает ТВЦ.RU.

Ролик снял старший сын предпринимателя Рамиса Зиганшина Руслан. В нем он рассказал, что мама опять оставила открытым сейф и ни решили приготовить папе сюрприз.

"Мы из двоих денег сделали гигантский ковер", - радостно рассказал мальчик.

Младший сын после этого воскликнул, что денег у их семьи больше, чем у Тимати, но поинтересовался, не будет ли папа ругаться за эту выходку. "Надеюсь, что нет", - беспечно ответил старший брат.

Бизнесмен в описании к видео попросил жену срочно возвращаться домой, чтобы убраться. "Дети ждут ответа от Тимати", - добавил Зиганшин.

Реакция рэпера не заставила себя ждать. "Русик, адрес не подскажешь?" - пошутил Тимати в своем инстаграме, сопроводив сообщение множеством смайликов.

Позднее Зиганшин в комментарии изданию "Бизнес.Online" заверил, что видео не было постановочным, а деньги — настоящие. По его словам, в "ковре" было 5,4 миллиона рублей. На детей мужчина не злится. 

"Просто быстро поехал домой, потому что дома еще собака есть — она могла что-то с деньгами сделать", - сказал бизнесмен.

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