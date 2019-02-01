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Самый дорогой истребитель США разваливается в воздухе

16:54
  • пятница
  • 01 февраля 2019

В США рассказали о проблемах в работе F-35

Министерство обороны США сообщило о критических дефектах F-35. У истребителя пятого поколения проблемы  с долговечностью. По данным экспертов, F-35B прослужит всего лишь 2100 летных часов при заявленных 8000 часах. Отдельные детали истребителей выполнены из некачественных металлов и сплавов.

Также наблюдаются проблемы у встроенного пулемета F-35A: он недостаточно точен. Кроме того, в Пентагоне раскритиковали программную "начинку" самолета. Она часто дает сбои и не годится для использования в боевых условиях, когда нужно быстро принимать решения. Некоторые функции требуют ручной "доводки", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США потратили рекордное количество средств на создание Lockheed Martin F-35 Lightning II - порядка полутора триллиона долларов. Программа создания истребителя стала самой дорогой в истории производства оружия.

Между тем сейчас в интернете обсуждают видео, на котором российский Су-27 эффектно оттесняет натовский F-15 в небе над Балтикой.

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