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Ангела Меркель завязала с соцсетями

16:53
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Она больше не будет афишировать политическую жизнь онлайн

Канцлер Германии Ангела Меркель больше не видит смысла вести свою страницу в Facebook. В видеообращении она заявила, что после ухода с должности председателя Христианско-демократического союза необходимость в аккаунте отпала.

"Вы знаете, что я больше не являюсь главой ХДС. Поэтому я удалю свою страничку в Facebook ", - цитирует слова Меркель ТАСС.

По ее словам, страницу она вела в качестве председателя партии. Всем, кто желает продолжать следить за ее политической жизнью, канцлер порекомендовала подписаться на аккаунт федерального правительства Германии.

На страницу Меркель в Facebook подписаны более 2,5 миллионов пользователей. Когда именно произойдет удаление аккаунта, она не уточнила. Канцлер покинула пост председателя ХДС в конце 2018 года.

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Ангела Меркель завязала с соцсетями
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