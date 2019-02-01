Первый дом Ельцина пустят на дрова

Ранее там произошел взрыв

Хозяева дома в селе Басмановском в Свердловской области предложили жителям разобрать его на дрова. Именно в этом доме родился первый президент России Борис Ельцин.

Год назад, накануне 1 февраля - дня рождения Ельцина, - этот дом взорвался и сгорел. Строение выгорело изнутри, но стены остались. В момент пожара хозяев дома не было. Они находились в Тюмени.

Теперь хозяева жилища прислали письмо в управу села. Восстанавливать дом они отказались. Вместо этого они предложили объявить местным жителям, что они могут разобрать его уцелевшие стены на дрова, пишет URA.RU.

В своих мемуарах Ельцин писал, что родился в селе Бутка Уральской области. Однако на самом деле, первый президент России появился на свет 1 февраля 1931 года в Басмановском, которое находится в 17 километрах от Бутки. Туда родители переехали, когда Борису Николаевичу было всего несколько месяцев.