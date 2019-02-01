США вышли из ДРСМД

Процедура выхода из соглашения на полгода начнется 2 февраля

США приостановили свое участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности со 2 февраля. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Пока это решение временное. По словам Помпео, окончательно договор будет расторгнут, если в течение полугода Россия не вернется к соблюдению условий документа. Подтверждением действий Москвы должно стать уничтожение ракеты 9М729. Вашингтон считает, что она нарушает ДРСМД.

При этом, продолжил госсекретарь, Вашингтон готов к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями. По его мнению, диалог двух стран "улучшит безопасность США и их союзников".

В свою очередь, Дональд Трамп заявляет, что партнеры США по НАТО поддержали решение Вашингтона выйти из договора. Якобы они понимают угрозу, которую представляет нарушение Россией обязательств по ДРСМД и риски, которые создает игнорирование его положений.

"Россия слишком долго безнаказанно нарушала договор РСМД, скрытно разрабатывая и развертывая запрещенную ракетную систему, которая представляет собой прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", - говорится в заявлении Трампа, которое приводит агентство РИА Новости.

Он добавил, что США подготовят военный ответ на нарушения Россией своих обязательств. О чем конкретно идет речь, Трамп не уточнил.

Москва ранее неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства. Претензии США к ракете назывались голословными. Как говорил глава МИД России Сергей Лавров, боезаряд был испытан на разрешенную договором дальность.

Реакция российских властей на заявление Дональда Трампа уже последовала. Как заявил глава думского комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, действия США являются дешевым ультиматумом. Россия даст на него ответ, но о конкретных шагах объявит Владимир Путин, добавил депутат.