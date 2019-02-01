Нечего прятаться: обидчика Скабеевой ждут на дуэль в Сирии

Член Совфеда не хочет приезжать на площадь, где "расстреливали украинцев снайперским огнем"

Российский сенатор Игорь Морозов прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Украины Борислава Березы, назвавшего его трусом. Ранее украинский парламентарий сообщил, что члена Совфеда не приехал в Киев на обещанную дуэль.

Как сказал сам Морозов, он ждет оппонента "в театре военных действий". "В Сирии, в Афганистане, в Ливии. Прятаться на площади, где они расстреливали украинцев снайперским огнем, жгли своих военных — это не делает чести Березе", - подчеркнул российский сенатор.

Он добавил, что прятаться за свою территорию, которая "обагрена кровью", не нужно, передает ФАН. Так Морозов ответил на оскорбления Березы.

Ранее в пятницу депутат Рады заявил, что 1 февраля 2019 года, в 12:00 он должен был схлестнуться с битве с членом Совета Федерации Игорем Морозовым. По его словам, выйдя ко входу в здание Верховной Рады в назначенное время, он никого там не обнаружил. "Видимо, Морозов отморозился", — написал Береза в своем Facebook.

Ранее сенатор Морозов вызвал Березу на дуэль. Это произошло после того, как украинец толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву. За это член Совфеда назвал депутата животным. Также он подчеркнул, что если верхняя палата парламента не согласует поездку сенатора на Украину, то дуэль пройдет в третьей стране. В ответ Береза заявил, что дуэль состоится 1 февраля, в 12:00 возле центрального входа Верховной рады.

Скандальный инцидент произошел 24 января. Береза толкнул и оскорбил Скабееву, когда та попыталась задать вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко вопрос о судьбе российских граждан, которых удерживают киевские власти.