ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нечего прятаться: обидчика Скабеевой ждут на дуэль в Сирии

18:12
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Член Совфеда не хочет приезжать на площадь, где "расстреливали украинцев снайперским огнем"

Российский сенатор Игорь Морозов прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Украины Борислава Березы, назвавшего его трусом. Ранее украинский парламентарий сообщил, что члена Совфеда не приехал в Киев на обещанную дуэль.
Осталось недолго: Скабеева высказалась о толкнувшем ее депутате Рады

Как сказал сам Морозов, он ждет оппонента "в театре военных действий". "В Сирии, в Афганистане, в Ливии. Прятаться на площади, где они расстреливали украинцев снайперским огнем, жгли своих военных — это не делает чести Березе", - подчеркнул российский сенатор.

Он добавил, что прятаться за свою территорию, которая "обагрена кровью", не нужно, передает ФАН. Так Морозов ответил на оскорбления Березы.

Ранее в пятницу депутат Рады заявил, что 1 февраля 2019 года, в 12:00 он должен был схлестнуться с битве с членом Совета Федерации Игорем Морозовым. По его словам, выйдя ко входу в здание Верховной Рады в назначенное время, он никого там не обнаружил. "Видимо, Морозов отморозился", — написал Береза в своем Facebook.

Ранее сенатор Морозов вызвал Березу на дуэль. Это произошло после того, как украинец толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву. За это член Совфеда назвал депутата животным. Также он подчеркнул, что если верхняя палата парламента не согласует поездку сенатора на Украину, то дуэль пройдет в третьей стране. В ответ Береза заявил, что дуэль состоится 1 февраля, в 12:00 возле центрального входа Верховной рады.

Скандальный инцидент произошел 24 января. Береза толкнул и оскорбил Скабееву, когда та попыталась задать вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко вопрос о судьбе российских граждан, которых удерживают киевские власти.

Читайте также:
Новости по теме
Борислав Береза и Игорь Морозов
Борислав Береза и Игорь Морозов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.