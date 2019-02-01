Начался прием заявок на конкурс "Золотой Меркурий"

Подать заявку можно до 30 марта

В Москве пройдет региональный этап конкурса в области предпринимательства "Золотой Меркурий". В нем смогут принять участие малый бизнес и компании-экспортеры.

Цель конкурса - помочь предпринимательству в развитии, дать бизнесу возможность показать лучшие образцы своего продукции и услуг, передовые бизнес-модели, а также сформировать уважительное отношение общества к бизнесу.

В 2019 году представлено 11 номинаций. Подать заявку можно до 30 марта на сайте московского этапа конкурса.