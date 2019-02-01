ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Начался прием заявок на конкурс "Золотой Меркурий"

17:46
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Подать заявку можно до 30 марта

В Москве пройдет региональный этап конкурса в области предпринимательства "Золотой Меркурий". В нем смогут принять участие малый бизнес и компании-экспортеры.

Цель конкурса - помочь предпринимательству в развитии, дать бизнесу возможность показать лучшие образцы своего продукции и услуг, передовые бизнес-модели, а также сформировать уважительное отношение общества к бизнесу.

В 2019 году представлено 11 номинаций. Подать заявку можно до 30 марта на сайте московского этапа конкурса.

Главное сегодня
Премия "Золотой Меркурий"
Премия "Золотой Меркурий"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.