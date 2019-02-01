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Орешкин застрял в лифте и опечалился ситуацией в ЕАЭС

18:28
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Министр предложил угадать, из-за какой страны застревает "лифт" ЕАЭС

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал, что застрял в лифте и образно сравнил эту ситуацию с переговорами в Евразийском экономическом союзе.

Орешкин отметил, что в лифте он оказался "замурован" с казахстанской делегацией. "То же самое у нас сейчас происходит немножко в ЕврАзЭс", - сказал он

Министр сообщил, что ряд вопросов пришлось отложить на неопределенный срок, и выразил надежду, что по ним стороны продвинуться вперед "так же, как мы выбрались успешно из лифта", передает ТАСС.

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