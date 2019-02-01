Еще один российский спортсмен лишен золота Олимпиады

По мнению CAS, он нарушил антидопинговые правила

Обладатель золотой медали Олимпийских игр 2012 года Иван Ухов, а также бронзовых призер тех Игр Светлана Школина лишаются своих наград. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Их, а также еще 10 легкоатлетов, признали виновными в нарушении антидопинговых правил.

Решение об отстранении коснулось Люкмана Адамса (тройной прыжок), Веру Ганееву (метание диска), Екатерину Галицкую (бег), Юлию Кондакову (бег), Анну Булгакову (метание молота), Татьяну Фирову (бег), Ивана Юшкова (толкание ядра), Татьяну Лысенко-Белобородову (метание молота), Марию Беспалову (метание молота), Гульфию Агафонову (метание молота).

Ухов и Школина завоевали свои награды в Лондоне в прыжках в высоту. Спортсмены имеют право обжаловать решение в течение 21 дня, передает "Интерфакс".

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение о приостановке деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Отмечалось, что это произошло из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил.