ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Еще один российский спортсмен лишен золота Олимпиады

18:38
  • пятница
  • 01 февраля 2019

По мнению CAS, он нарушил антидопинговые правила

Обладатель золотой медали Олимпийских игр 2012 года Иван Ухов, а также бронзовых призер тех Игр Светлана Школина лишаются своих наград. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Их, а также еще 10 легкоатлетов, признали виновными в нарушении антидопинговых правил.

Решение об отстранении коснулось Люкмана Адамса (тройной прыжок), Веру Ганееву (метание диска), Екатерину Галицкую (бег), Юлию Кондакову (бег), Анну Булгакову (метание молота), Татьяну Фирову (бег), Ивана Юшкова (толкание ядра), Татьяну Лысенко-Белобородову (метание молота), Марию Беспалову (метание молота), Гульфию Агафонову (метание молота).

Ухов и Школина завоевали свои награды в Лондоне в прыжках в высоту. Спортсмены имеют право обжаловать решение в течение 21 дня, передает "Интерфакс".

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение о приостановке деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Отмечалось, что это произошло из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил.

Новости по теме
Иван Ухов с золотой медалью (в центре)
Иван Ухов с золотой медалью (в центре)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.