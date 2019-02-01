Аспиранта-бомбиста из МГУ задержали в Москве

Изготовлением взрывных устройств молодой человек занимался в общежитии университета

В Москве задержали аспиранта механико-математического факультета МГУ. Молодого человека подозревают в изготовлении взрывных устройств.

25-летний Азат Мифтахов из Нижнекамска был задержан в одной из комнат общежития университета на Ленинских горах. На его след спецслужбы вышли, расследуя дело о найденном в Балашихе 11 января неразорвавшемся устройстве, пишет "Интерфакс".

В ходе обыска в его комнате нашли следы взрывчатки, армейская одежда, рации и анархистская литература. На допросе молодой человек сознался в изготовлении бомбы в сентябре 2018 года, которую о позднее испытал.

По данным газеты "Коммерсантъ", Мифтахов ранее неоднократно задерживался за участие в различных акциях анархистов. В мае 2018 года он был приговорен к штрафу 45 тысяч рублей за насилие против полицейского.