США пригрозили России "военным ответом"

Дональд Трамп пообещал подготовить варианты военного ответа на якобы нарушение Россией ДРСМД

США намерены разработать военный ответ на то, что Россия якобы нарушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом говорится в распространённом в пятницу заявлении Дональда Трампа. В нём же американский президент подтверждает, что 2 февраля Вашингтон приостанавливает выполнение ДРСМД и начинает процедуру выхода из него. Глава Белого дома уверен: союзники по НАТО поддерживают США в этом вопросе. Хотя глава европейской дипломатии Федерика Могерини от имени Евросоюза призвала все стороны к сохранению и выполнению договора.

Уже не оставалось сомнений: Соединённые Штаты вот-вот объявят о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Все попытки наладить диалог со стороны Москвы Вашингтоном тут же обрывались. И в пятницу появился документ за подписью американского президента, в котором Дональд Трамп объявляет о выходе своей страны из соглашения. Почти сразу перед журналистами выступил госсекретарь США и вновь повторил старые обвинения.

"Россия годами бессовестно нарушала условия Договора РСМД. Россия по-прежнему фактически нарушает свои обязательства не производить, обладать и испытывать ракеты среднего радиуса действия наземного базирования дальностью от 500 до 550 километров", - заявил Майк Помпео.

В заявлении Трампа сказано, что Штаты скоро приступят к разработке своих вариантов военного ответа России. А также будут работать с союзниками в ЕС и НАТО, чтобы лишить Москву любых военных преимуществ, которые она якобы получает, игнорируя положения Договора. Вот только Трамп либо лукавит, либо переоценивает свои силы. Партнёры, мягко говоря, не готовы оказать ему поддержку в этой опасной авантюре. Евросоюз не может пожертвовать своей стратегической стабильностью и будет выступать за сохранение Договора РСМД.

В ближайшее время будет опубликовано совместное заявление всех 28 стран-участниц Евросоюза по данному вопросу. Ангела Меркель в пятницу тоже говорила о Соглашении. Она заявила, что Германия обеспокоена решением Соединённых Штатов разорвать документ.

"Мы уже неоднократно обсуждали документ в последние недели, в том числе в рамках НАТО, и мы сделаем всё возможное, чтобы использовать ближайшие полгода для проведения дальнейших переговоров", - сказала канцлер ФРГ.

Меркель также добавила, что Россия, по её мнению, нарушила договор, и поэтому диалог нужно вести именно с Москвой. Вот только где были немецкие журналисты и военные, когда российское Минобороны демонстрировало ту самую ракету 9М729, из-за которой Штаты обвиняют Россию в нарушении соглашения, канцлер не сказала. Ведь на брифинге, по сути, были представлены доказательства невиновности нашей страны. Участникам мероприятия рассказали о ключевых параметрах ракеты, в том числе о её дальности полёта, заправке и транспортировке: всё соответствует договорённостям. Приглашали на брифинг военных атташе всех стран НАТО, но они его проигнорировали. В МИД России в пятницу заявили, что США пытаются развязать новую гонку вооружений.

"Это серьёзный шаг, он означает освобождение Соединённых Штатов от каких-либо ограничений, связанных с действием договора. Таким образом будет нанесён мощнейший удар по пока ещё существующей системе международного контроля за вооружениями и нераспространением оружия", - указал Сергей Рябков.

Сергей Рябков подчеркнул, что США для расторжения договора используют несуществующие обстоятельства. Россия соглашений не нарушала.

При этом, добавил Сергей Рябков, Россия никогда не была и не будет первой в нагнетании напряжённости и раскручивании гонки вооружений, но вынуждена будет реагировать. Последствия расторжения договора могут быть очень опасными, в очередной раз заявили в Кремле: это нанесёт удар по системе контроля за вооружениями и нераспространением оружия массового уничтожения.

"В целом, нежелание американцев слышать какие-либо доводы, нежелание американцев вести хоть сколько-нибудь субстантивные переговоры с нами говорит о том, что решение пойти на слом этого договора было принято в Вашингтоне давно. К нашему сожалению всеобщему, в предстоящие дни, скорее всего, это решение будет реализовано", - сказал Дмитрий Песков.

В пятницу американская Wall Street Journal вновь пугала читателей: якобы Россия уже изготовила больше ста ракет 9М729. Ссылаются журналисты на загадочные источники. Но, наверное, стоит доверять источникам открытым и проверенным. А они говорят о том, что в бюджет США уже заложены 60 миллионов долларов на разработку новой крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой более 500 километров. Но об этой "милой детали" американская пресса предпочитает не говорить.

Евгения Карих, Илья Титов, "ТВ Центр".