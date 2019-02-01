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Собянин: в 2018 году столичные ярмарки посетили более 9,2 млн человек

19:51
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Мэр Москвы открыл крытый рынок в районе Кузьминки

Ярмарки выходного дня, пользующиеся популярностью у москвичей, теперь будут работать круглогодично, по шесть дней в неделю. Об этом заявил в пятницу Сергей Собянин, открывая крытый рынок в районе Кузьминки. Павильоны оборудованы вентиляцией, кондиционерами и холодильниками. Предусмотрены места для торговли фруктами, овощами, мясомолочной и рыбной продукцией, кондитерскими изделиями, соленьями, бакалеей и сухофруктами. Подобные ярмарки появятся и в других районах столицы.
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Привычное название - теперь в  новом формате. Ярмарка выходного дня в столичном районе Кузьминки отныне будет работать постоянно. Торговые ряды с продукцией отечественного производства теперь расположены внутри современных, теплых и действительно красивых павильонов.

Здесь овощи и фрукты, мясо, рыба и молоко. Аккуратно выложены руками опрятных и, что радует, приветливых продавцов. Товар поставляется, минуя посредников, напрямую из фермерских хозяйств. Почти все можно попробовать. Да и цен действительно не кусаются. Отчасти из-за комфортных условий, созданных городом, который взял на себя все расходы по содержанию ярмарочной площадки.

"Здесь созданы все условия для самих фермеров, для того чтобы они могли приехать. У них есть и отопление, и кондиционирование, и холодильное оборудование. То, чего, скажем так, на ярмарках выходного дня в наших конструкциях традиционных нельзя было сделать", - пояснил руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Оказалось, что такая форма ярмарок выходного дня вполне по душе и покупателям, и продавцам. Однако право торговать своей продукцией без арендной платы  фермерам пришлось заслужить, пройдя строгий конкурсный отбор.

"Подаются заявки, они рассматриваются. И среди нескольких региональных представителей какой-то отрасли - хлеба, или овощей, или фруктов – выбирается представитель", - рассказал мельник-пекарь Олег Барсуков.

Работать эти торговые ряды в Кузьминках будут не только в выходные, а 6 дней в неделю. Седьмой день - санитарный. Уже сейчас на прилавках ярмарки можно купить продукцию из 17 регионов страны, а также из Казахстана.

"Здесь все приспособлено для того, чтобы фермеры со всей страны приезжали и торговали здесь уже круглогодично в хороших, комфортных условиях. Таких павильонов мы сделаем еще более десятка только в этом году", - сообщил Сергей Собянин.

Продаваемая на ярмарках продукция будет регулярно проверяться на соответствие нормам качества и безопасности.  На сегодняшний день в столице работают 26 больших розничных рынков и 118 ярмарок различного формата. В течение прошлого года их посетили более 9 миллионов человек.

Андрей Сидоренко, Владимир Черных, Виктор Мальцев, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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