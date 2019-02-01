Соседи рассказали жуткие подробности о челябинском враче-вампире

20 лет назад Борис Кондрашин убил и расчленил своего друга

В Челябинске взят под стражу бывший врач местной больницы, который, как оказалось, в прошлом совершил изощрённое убийство на почве психического расстройства. Формально мужчина обвиняется в использовании поддельных документов. В ноябре прошлого года псевдомедик предъявил фальшивый диплом и был принят на должность врача-терапевта. А вскоре выяснилось, что в 16-летнем возрасте он убил одноклассника, расчленил труп, и позднее решением суда был направлен на принудительное лечение от шизофрении.

Улыбчивый, обаятельный доктор, которого друзьям рекомендовали благодарные пациенты. По паспорту Борис Кондрашин, но сам себя он обычно называл барон фон Гинцель. Мол, дворянских кровей. В доме, где он жил в конце девяностых, его помнят до сих пор, отмечает "ТВ Центр".

"Он всегда был с прибабахом. Всегда ходил с трубкой. Стоял, курил трубку на площадке. В таком махровом длинном халате. С тросточкой. Такой из себя представлял. Человек неадекватный тогда уже был", - вспоминает соседка Татьяна Дрошенская.

Отец Бори работал врачом-психиатром. А мальчик в тайне от родителя увлекся оккультизмом. Александру Филатову, тогда работнику прокуратуры, досталось уголовное дело об убийстве шестнадцатилетнего подростка по имени Илья, которое раскрыли по горячим следам. Преступником оказался одноклассник Боря Кондрашин.

"В безумных видениях Бориса к нему взывали демоны преисподней Бааль и Бюр, требовали крови. За это, мол, жизненная энергия жертвы перейдёт убийце. Илья подходил ему по всем статьям - гитарист, спортсмен, компанейский парень, полный жизненных сил. Его любили девчата, уважали друзья - не то что нелюдимого, мрачного Бориса", - писали тогда челябинские газеты.

"Для того чтобы стать демиургом - это особая каста в иерархии темных сил, нужно было принести в жертву 10 человек. И одного он уже принес. Были совершены определенные ритуальные действия. Он после совершения убийства вырезал сердце, выжал из него кровь в серебряный бокальчик. Выпил это все. Голову мы так и не нашли. Единственное. Из головы мы только нашли в квартире - это вываренную челюсть и глазные яблоки", - вспоминает жуткие подробности Александр Филатов.

Это убийство настолько поразило жителей Челябинска, что люди, которые жили с семьей Кондрашиных в одном доме, до сих пор помнят самые мельчайшие подробности. В прямом смысле слова.

"Я с собакой пошла гулять за дом. Он кинулся, смотрю мясо лежит. Ну, мясо, мясо, прошла домой. Его оттащила. А потом слышу, расчленил и выбросил в окно куски мяса. Со мной плохо было", - вспоминает жительница дома Людмила Маркова.

То что Боря Кондрашин, мягко говоря, не в себе, следователи заподозрили сразу. Психиатрическую экспертизу в Челябинске провести не удалось и подозреваемого отправили в Москву - в институт имени Сербского.

"По заключению судебно-психиатрической экспертизы Кондрашин был признан невменяемым. Он страдал шизофрении в форме гомецидомании - это стремление к совершению убийств", - рассказывает Филатов.

Приговор суда: принудительное лечение. Когда Борис Кондрашин покинул клинику, сейчас устанавливается. Оказавшись на свободе, он решил стать врачом, как и отец.

"28 ноября 2018 года, гражданин Кондрашин Борис был принят на работу в городскую клиническую больницу №11. Он был принят на работу врачом терапевтом в отделение медицинской профилактики. В его функциональные обязанности входило профилактика курения, профилактика алкоголизма", - говорит начальник Управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

В управлении здравоохранения уверяют, что его уволили, когда в ходе проверки диплома выяснилось, что документ поддельный. Однако по другой версии, почитателя темных сил, но уже в белом халате, случайно узнала бывшая одноклассница.

"Мы вообще все здесь были в шоке, когда нам сказали, что он все-таки реально работает врачом. Вплоть до того, что хотели писать петицию, что это ненормально", - говорит Татьяна Дрошенская.

Судя по общению на профильных форумах, до 11-й горбольницы Кондрашин еще успел поработать и во 2-й областной. Он даже стал членом общественной организации "Российское научно-медицинское общество терапевтов". Сейчас мужчина под арестом за подделку документов. Ещё у терапевта по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании дома нашли наркотики. Не исключено, что много вопросов у следователей возникнет и к управлению здравоохранения Челябинска.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".