Американцы отказываются считать Россию врагом США

Факты, обнародованные исследовательской службой конгресса США, не удивили никого, кроме собственно сотрудников исследовательской службы

Большинство граждан США, 63%, не поддерживают внешнюю политику Белого дома и не считают Россию одной из приоритетных угроз, чтобы там ни говорили люди с хорошими лицами из Госдепа и Конгресса. Эксперты оценивают такие данные опросов как свидетельство провала антироссийской пропаганды в США.

Столько лет продвигали, да так и не продвинули. Комиссию конгресса США удручают результаты поддержки демократии в России. Причины провала конгрессмены подробно не анализируют, но уже рапортуют о самом правильном пути решения проблемы. Все оказалось прозаично. Качественная демократия стоит денег.

"Они недовольны сложившейся ситуацией и уменьшением финансирования. И, конечно, пишут отчеты о том, что сама демократия, которую несут доблестные американские дипломатические и зачастую военные силы, она претерпевает определенное поражение и, соответственно, требует усиления. Усиления в первую очередь, конечно же, финансового", - рассуждает политолог Александр Асафов.

И речь здесь идет не о финансировании американских структур, привычно ответственных за экспорт демократии, вроде Госдепартамента или Центрального разведуправления. Главные выгодополучатели – это представители американского глубинного государства. Именно так называет, по сути, неизменный слой чиновников, разведчиков и дипломатов американист Дмитрий Михеев. Он сам какое-то время в 90-е годы был частью этого глубинного государства – огромного скопления различных фондов и институтов, созданных ради продвижения идеалов демократии. По крайней мере, такую благую задачу декларируют руководители этих структур из числа бывших видных деятелей американской политики.

"90% денег, которые выплачивались на эти проекты, шли американским специалистам. Все эти перелеты, лекции, они получали огромные гонорары, в 2 раза больше, чем у себя в стране. Прилетали в эту страну, они там еще финансово наживались, покупая акции приватизированных компаний. 90 процентов всего финансирования шло этим так называемым консультантам, лоббистам, американским специалистам", - рассказал политолог Дмитрий Михеев.

Вот только с приходом в Белый дом Трампа отношение к глубинному государству стало меняться. Нынешний американский лидер не только президент, но и бизнесмен. И в данном случае резонно посчитал: если проект не приносит зримой прибыли, то и не стоит на него тратиться. На 2017-18 годы Вашингтон хотел сократить финансирование примерно на треть. Но лоббисты вовремя всполошились и отбили почти половину этой суммы. Впрочем, помимо денег, сдерживающим фактором продвижения демократии в России и мире западные аналитики считают и внутриполитическую обстановку в Соединенных Штатах. Не забывая при этом обвинить в вашингтонском разладе Россию. Американцам вторит и австралийская пресса. Ключевыми вызовами для мировой демократии в 2019 году считают Brexit и, что вполне ожидаемо, российское якобы влияние на американского президента.

Доказательств этому как не было, так и нет. К тому же, западные аналитики и журналисты по какой-то причине не замечают вполне очевидных вещей. Патриархальное общество, в том числе и российское, многие аспекты американских свобод просто не понимает и не принимает. Гипертрофированная политкорректность, избыточная поддержка сексуальных меньшинств, истерия вокруг движения "mee too" - все это считается в Соединенных Штатах нормой. Складывается ситуация, когда понятие демократии, то есть власти большинства, трактуется с точностью до наоборот, и уже меньшинство начинает диктовать всем свои условия. Не лучше обстановка и на международной арене. Постоянные попытки вмешиваться в дела других государств, в том числе ближайших союзников, вынуждают европейцев искать альтернативу системе, навязанной американцами.

"Есть новые вызовы, исходящие от некоторых наших стран-членов: некоторые политические лидеры уже не так уважают либеральную демократию. Вся европейская интеграция и Европейский союз основаны на ценностях либеральной демократии, в том числе на верховенстве закона. А теперь вдруг появились политические лидеры, считающие, что демократия российского типа гораздо лучше либеральной демократии. И отсюда возникает целый ряд новых трудностей", - отметил заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен.

Одна из них - даже в самой Америке, где все меньше желающих видеть свою страну этаким локомотивом мировой демократии. Уже 31 процент американцев считают, что Вашингтон должен играть куда меньшую роль в международной политике, и сторонников такого подхода все больше. Людей интересуют внутренние проблемы вроде безработицы, непопулярной медицинской реформы или потенциальной стены на границе с Мексикой. Вдобавок, при всей дикой антироссийской пропаганде, жители Соединенных Штатов в основной массе не считают Россию врагом. Проще говоря, не видят в нашей стране реальной для них угрозы.

Вот только говорить об отказе от такой политики Вашингтона преждевременно. У лоббистов глубинного государства есть возможности давить на администрацию Трампа благодаря поддержке демократов, у которых большинство в конгрессе.

Впрочем, продвигать проекты в современной России американским поборникам демократии стало куда сложнее, чем в 90-е. Москва последовательно ограничила деятельность организаций, которые прикрываются идеями построения гражданского общества, а на деле заточены исключительно на лоббирование экономических и политических интересов Соединенных Штатов. Одним из последних из страны выгнали "Национальный фонд демократии". Для многих деятелей он был настоящей золотой антилопой, в том числе и для некоторых российских профессиональных борцов с режимом. Судя по тому, в каком бедственном положении находятся их коллеги, взять того же Саакашвили, им придется запастись терпением. Или, наконец, найти себе приличное занятие.

Денис Большаков, Андрей Талалай, Татьяна Каминская, Павел Дубров, "В центре событий", "ТВ Центр".