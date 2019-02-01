"План Даллеса": почему США не смогли уничтожить Россию изнутри

Аллен Даллес мечтал стереть Россию с карты мира

50 лет назад не стало Аллена Даллеса. Основателя ЦРУ и человека, которому приписывают авторство плана по уничтожению России изнутри. Не воюя, а развращая население. Приписывают, потому что оригинала на английском никто не видел. Но Даллес план вполне мог написать - он ненавидел СССР, а жителей нашей страны всегда называл дикарями. И в этом он плоть от плоти американского истеблишмента, не поменявшего свои взгляды и спустя полвека.

Он даже после смерти сумел остаться зловещей фигурой для Советского Союза, а теперь и России. Аллен Даллес - американский супершпион, которому благоволил еще Вудро Вильсон, включив его в делегацию США на Парижской конференции по итогам Первой мировой войны. Но дипломатический фронт - всего лишь ширма для разведки. Уже в годы Второй мировой Даллес возглавляет секретный центр в Берне, собирая сведения о нацистской Германии. Именно он архитектор операции "Санрайз", тайных переговоров с Германией о выводе войск из Северной Италии. Европейские спецслужбы никак не могли за ним угнаться - Даллес всегда оставался неуловимым. Так же, как и потом его знаменитый план по развалу СССР - он у всех на слуху, хотя подлинник на английском языке никогда не публиковался. Зато в 2016-м текст, который приписывают Даллесу - с тезисами по уничтожению России - даже включили в список экстремистских материалов.

"Все уверены, что это тот самый документ. Никого не смущает, что его нет на английском языке в принципе. И что все хождение он имеет только с 90-х годов прошлого века, исключительно на русском языке", - рассказал политолог Армен Гаспарян.

Уничтожить противника, морально его разложив, используя методы пропаганды - вот концепция, которой придерживался Аллен Даллес. Последовательный и непримиримый враг советской власти, в середине 50-х он возглавил Центральное разведывательное управление, не так давно созданное Гарри Трумэном, который выступал за противостояние с СССР и утверждение единоличного лидерства США во всём мире. Именно Даллес во многом сформировал ЦРУ в том виде, который мы знаем сейчас, определив методы работы этой организации, её место в системе разведслужб США и вектор развития. Эксперты признают - с тех пор мало что изменилось.

Что такое сила - и мягкая, и жесткая - в глобальном смысле Даллесу было хорошо известно ещё с малых лет. В его роду - сплошь дипломаты и государственные чиновники. Дед Джон Фостер был послом в Российской империи, застав на этом посту череду покушений на Александра II и его убийство. После, вернувшись на родину, Фостер возглавлял Государственный департамент, определяющий внешнюю политику США. Секретарем Госдепа – уже в 50-х годах прошлого века, как раз когда появилось ЦРУ - стал старший брат Даллеса. Эта связка многим кажется неслучайной.

"План Даллеса почему относится к холодной войне? Это же эпоха противостояния мировоззрений, надо было сделать так, чтобы твой взгляд на мир, твой взгляд на жизнь был превалирующим для общества твоего противника", - рассуждает политолог Армен Гаспарян.

Он умело проводил в жизнь интересы США, хотя в работе опытного разведчика случались и провалы. Пытаясь пробить железный занавес, чтобы узнать реальное положение дел в стране Советов, Даллес настаивал на активной работе диверсантов, которых забрасывали на территорию СССР. Но многие из вражеских агентов очень быстро были разоблачены. Сам пятый глава ЦРУ решительно отвергал идеи социализма, верил - даже убеждённому коммунисту или стахановцу ничто человеческое не чуждо.

Расцвет идей Даллеса случился в Советском Союзе в эпоху перестройки. Это было время развенчания привычных для советских людей ценностей - именно так и работал его коварный план. Уже после смерти Даллеса его цель была достигнута - огромная страна пала, когда в ней перестали бороться, как говорили в советские годы, с тлетворным влиянием Запада. Зарубежные песни, голливудские фильмы, идеи о пресловутой американской мечте - все это стало мощным психологическим оружием.

Дальше - больше. Период исторического забвения, когда прежние идеалы уже предали, а новые ещё не создали. Так жила новая Россия в начале 90-х на обломках бывшей "империи зла". Самое время было завозить демократию из-за океана. Вашингтонские ястребы на Капитолийском холме ликовали. Даже за американским фастфудом в стране, привыкшей к пустым полкам в продуктовом и тотальному дефициту, выстраивались небывалые очереди. Что уж говорить о политической пище. И ей в лихие 90-е Россию накормили сполна.

"Все 90-е - это торжество доктрины Даллеса. Это полное отрицание всего того базового познания, которое свойственно русскому народу. Это не просто отрицание, а оплевывание его", - отметил Гаспарян.

И такие попытки - продавить общество - периодически случаются и сейчас. То нашу делегацию посадят на самые дальние ряды во время акции памяти в честь освобождения Освенцима. То иностранные журналисты заявят, что мы неправильно празднуем день полного снятия блокады Ленинграда - якобы слишком масштабно. То зарубежные историки стараются обесценить подвиг советских бойцов, которые добывали победу ценой собственных жизней. Все это те самые окна овертона, разрушающие основы нации. И это - как показала деятельность Аллена Даллеса - может быть гораздо эффективнее, чем военные операции или экономические санкции. Рецепт здесь только один, уверены эксперты, общество должно учиться на своих ошибках, которых уже сделано достаточно, чтобы больше не повторять.

Борис Иванин, Арсений Калашников, Татьяна Каминская, Павел Ермоленко, "В центре событий", "ТВ Центр".