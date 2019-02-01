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"Потеснимся": в якутской школе рассказали об отношении к русскоязычным детям

19:46
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Глава региона также прокомментировал скандальную информацию СМИ

В школе "Айыы кыьата" в Якутске отреагировали на сообщения СМИ о том, что учебное заведение якобы отказывается принимать русскоязычных детей. На это ранее пожаловались родители в городе.

"Заявления принимаются у всех родителей 203-го микрорайона. Мы можем открыть дополнительные классы в здании, немного потесниться, и 1 сентября принять столько детей, сколько позволяет площадь здания, по решению учредителя", - рассказала директор учреждения Лидия Шамаева.

По ее словам, в настоящее время поступило 140 заявлений в первый класс. Из них 32 родителя просят обучать их детей на русском языке, а еще 108 – на якутском, передает РИА Новости.

Шамаева добавила, что в марте учебное заведение должно стать отдельным юридическим лицом –национальной гимназией. По словам директора, школа "Айыы Кыьата" начала работу в 2005 году в здании дворца детского творчества. Этого потребовали горожане, которые хотели обучать своих детей родному языку. Школа работала в качестве дополнительных классов Якутской городской национальной гимназии. 

Она подчеркнула, что на протяжении 13 лет дети этой школы обучались в две смены, в трех разных зданиях. Причем, делать это приходилось в чужих кабинетах.

По словам главы республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, информация о том, что школа отказывается брать русскоязычных детей Якутска не является действительностью. "Решение проблемы нехватки мест в 203 микрорайоне уже есть и реализуется", - отметил он в своем Twitter.

В марте текущего года школа должна переехать в новое здание. Портал Ykt.ru сообщил, что в 203 микрорайоне столицы республики национальная школа "Айыы Кыьата"не принимает русскоязычных детей. Родители этих детей якобы пожаловались на то, что "мест нет, и она не будет принимать русскоязычных детей".

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