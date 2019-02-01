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Общественность возмущена созданием музея колбасы в филиале Бухенвальда

20:16
  • пятница
  • 01 февраля 2019

На территории Бухенвальда собрались открыть музей колбасы

В немецкой Тюрингии инвестор намерен построить на месте, где с 1944 по 1945 год находился концлагерь Мюльхаузен (один из филиалов печально известного Бухенвальда), центр развлечений с музеем колбас.

Эту инициативу уже раскритиковали в местной еврейской общине, Беспокойство выразил также депутат Европарламента, сопредседатель партии Альтернатива для Германии Йорг Мойтен. Он выразил надежду, что проект не будет реализован.

"Он бесчувственный, отвратительный и оскорбительный для жертв нацистского варварства", — сказал евродепутат KP.RU. Власти Мюльхаузена пообещали к этому мнению прислушаться.

Ранее президент России Владимир Путин призвал пресекать попытки отрицания Холокоста. По его словам, современные политики должны сделать все, чтобы не дать прорасти сорнякам нацизма, какие бы формы он ни принимал.

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