Захарова потрясена убийством россиянина в украинской тюрьме

Она призвала гражданское общество обратить внимание на произошедшее

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что смерти россиянина Валерия Иванова в тюрьме во Львове необходимо уделить особое внимание. По ее словам, он скончался из-за пыток.

"Сегодня пришла новость, которая меня потрясла. Валерий Иванов, наш гражданин, который, как оказалось, не просто умер в львовских застенках, а на самом деле стал жертвой пыток", - отметила она в эфире телеканала "Россия-1".

По ее словам, внимание этой теме должно быть уделено не только со стороны официальных структур, но и "вообще всего нашего гражданского общества",передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России не считает смерть Валерия Иванова в львовской колонии случайной. Следователи установили, что лица, причастные к смерти 45-летнего россиянина, пока не установлены.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

О его смерти стало известно в середине декабря 2018 года. В ЛНР сообщили, что его избили охранники, а после бросили в карцер, где он и скончался.

Позднее в МИД России привели данные вскрытия, показавшие переломы четырех ребер и закрытую черепно-мозговую травму. На Украине заявили, что смерть россиянина наступила в результате несчастного случая. Заключенный якобы хотел поменять лампочку. Однако он не удержался на складной лестнице и упал, ударившись головой об урну.