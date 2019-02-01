"Плюнул на могилы": Гордон распек звезду сборной Украины за "Зенит"

Видеоблогер признался, что его "чуть не вывернуло"

На Украине вовсю обсуждают решение главного игрока обороны сборной страны Ярослава Ракицкого перейти в петербургский "Зенит". Теперь поступок футболиста прокомментировал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

"Это его свобода, я не призываю, чтобы ему сделали что-то плохое, нет. Просто этим [трансфером] он плюнул в душу. Мне в душу, плюнул на могилы тех, кто погиб, стране своей", - заявил он в эфире украинского телеканала "112".

Также Гордон призвал не приглашать обидевшего его игрока в сборную. Кроме того, журналист припомнил Ракицкому его позирование перед фотокамерами с футболкой "Зенита", на котором было написано "Россия". "Меня чуть не вывернуло. Я не могу на это смотреть", - подчеркнул он.

Журналист считает, что именно россияне "забрали" родной город Ракицкого – Донецк, а также полностью разрушили "лучший украинский аэропорт" в этом городе. "А он стоит с футболкой "Россия" и позирует. Или идиот, такое среди футболистов бывает, или мерзавец, или я не знаю... Черт с припаянной башкой", - отметил Гордон, передает Sports.ru.

При этом журналист признал, что Ракицкий свободный человек и сам волен делать выбор в своей жизни. Однако то, что "Ракицкий позволял себе пророссийские взгляды", Гордон назвал очень грустной историей.

Ранее 29-летний футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий стал игроком петербургского "Зенита". Он подписал контракт с "сине-бело-голубыми" на 3,5 года.