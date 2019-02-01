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"Москино" покажет фильмы с участием Ирины Муравьевой к юбилею актрисы

20:58
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Показы будут проходить с 8 по 11 февраля в четырех кинотеатрах городской сети "Москино"

В кинотеатрах сети "Москино" пройдет ретроспектива фильмов с участием Ирины Муравьевой. Бесплатные кинопоказы приурочены к 70-летию со дня рождения актрисы, который она отмечает 8 февраля. В программу войдут четыре киноленты — "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная", а также малоизвестная картина "Хочу быть министром", где Ирина Муравьева сыграла одну из своих первых ролей.

Фильмы покажут на больших экранах кинотеатров "Тула", "Молодежный", "Вымпел" и "Космос". Вход на все киносеансы бесплатный, без предварительной регистрации. Полное расписание показов доступно на сайте "Москино".

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