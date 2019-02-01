Российских моряков задержали за наркотики

Посольство выясняет обстоятельства произошедшего

В Кабо-Верде задержали судно ESER. Оно шло под флагом Панамы. На борту находились 11 российских моряков.

Корабль направлялся в марокканский город Танжер, но вынужден был зайти в порт Прая из-за смерти одного из членов экипажа. Однако в порту местная полиция решила провести на судне обыск. В результате были обнаружены 9,5 тонны наркотиков. По подозрению в контрабанде задержали весь экипаж, передает "Росбалт".

В настоящий момент посольство России находится в тесном контакте с органами следствия, а также с задержанными, информирует ТАСС. По данным диппредставительства, моряки были задержаны 31 января.