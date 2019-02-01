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Трамп предложил России новый ракетный договор

22:25
  • пятница
  • 01 февраля 2019

В США готовы обсудить заключение нового договора по контролю вооружений

Между Москвой и Вашингтоном следует заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
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По его словам, новый документ должен стать лучше прежнего. "Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор", - приводит слова американского лидера Reuters. При этом Трамп обратил внимание на важность привлечения в новый договор других государств.

Ранее в пятницу госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что США приостановили свое участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности со 2 февраля. Он отметил, что решение временное и зависит от действий Москвы. Вашингтон считает, что ракета 9М729 нарушает ДРСМД и должна быть уничтожена.

Со своей стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наша страна оставляет за собой право на ответную реакцию в случае окончательного разрыва Соединенными Штатами документа.

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